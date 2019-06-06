С 2020 года в России хотят ввести льготную ипотеку для пожарных и спасателей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Пожарным и спасателям будет доступна льготная ипотека, сообщает РИА Новости.

Реализация пилотного проекта, получившего название «Ипотека пожарных и спасателей» начнется с 2020 года. В рамки действия данной программы попадает более 5 тыс. сотудников МЧС России. Об этом сказал в среду заместитель министра — главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору, генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев.

Вопрос обсуждался на круглом столе в рамках Международного салона «Комплексная безопасность–2019».

Также он рассказал о концепции льготной ипотеки, которой предусмотрен следующий механизм: 30% возьмет на себя государство, а остальные 70 % — сотрудник по ставке 6%. Также допустимо, что сотрудник сам внесет первоначальный взнос. В таком случае ставка по ипотеке останется такой же — 6%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.