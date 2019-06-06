В Казани планируют построить третью площадку ОЭЗ «Иннополис»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Особая экономическая зона «Иннополис» и группа компаний ICL готовят проект по созданию третьей площадки ОЭЗ. Планируется, что еще один технопарк разместится в Казани, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Согласно проекту, который пока находится на стадии разработки, площадь будущего 19-этажного технопарка составит около 16 тыс. кв. м. и разместит до полутора тыс. человек.

Группа компаний ICL является крупнейшим партнером ОЭЗ «Иннополис». В собственности компании находятся офисные здания и производственный корпус на площадке в Лаишевском районе. На сегодняшний день в ОЭЗ «Иннополис» работают 3 компании из группы компаний ICL.

«Мы рады продолжению нашего сотрудничества с группой компаний ICL — безусловным лидером IT-рынка России по многим направлениям. Технопарк в Казани, где инвестором выступает ICL — это востребованный проект, который станет еще одним успешным примером государственно-частного партнерства», — отметил гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

Также, по его словам, наличие площадки ОЭЗ «Иннополис» в Казани позволит компаниям из столицы РТ, разместившимся в данном технопарке, пользоваться льготами особой экономической зоны.

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