Около 5,5 тыс. тонн продовольствия раздали казанским малоимущим семьям за месяц Рамадан

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). За месяц Рамадан в рамках благотворительных акций около 900 казанских малоимущих семей получили около 5,5 тыс. тонн продовольствий. Об этом рассказала начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Ханум Биктимирова на видеомосте Казань — Москва — Симферополь на тему «Окончание Рамадана».

«Была оказана продовольственная помощь семьям, около 900 казанских малоимущих семей получили продуктовые наборы, это около 5,5 тыс. тонн продовольствия», — рассказала Биктимирова.

Также спикер добавила, что в рамках благотворительных акций малоимущие семьи получили 20 подержанных детских колясок и новые комплекты детской одежды.

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