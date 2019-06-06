Казанцы назвали детей Ян, Ратибор, Азиза и Замира

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В управлении ЗАГС назвали самые популярные и редкие имена, которыми на прошедшей неделе называли новорожденных в Казани, информирует пресс-служба мэрии города.

Самыми популярными именами за этот период стали София, Ясмина, Амина, Асель, Матвей, Амир, Артем, Ульяна, Максим, Никита.

В список же самых редких попали Родион, Ян, Лев, Станислава, Резеда, Ратибор, Азиза, Замира, Луиза, Амиля, Расул.

В период с 27 мая по 2 июня зарегистрировано рождение 401 ребенка: 197 мальчиков и 204 девочек.

Самой юной маме — 17 лет, самому юному отцу — 21 год. Возраст самой зрелой мамы — 44 года, отца — 54 года.

Также за прошедшую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировали брак 160 пар.

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