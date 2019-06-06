Около 1,5 млн рублей пожертвований в Казани было собрано в Рамадан

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В ходе благотворительных акций во время Священного месяца Рамадан на лечение 15 детей удалось собрать около 1,5 млн рублей. Об этом рассказала начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Ханум Биктимирова во время видеомоста Казань — Москва — Симферополь на тему «Окончание Рамадана».

«Конечно же, и в Казани проводились такие благотворительные акции. В месяц Рамадан мы смогли собрать и направить на лечение 15 детей около 1,5 млн рублей», — сообщила Биктимирова.

Также спикер отметила, что изначально планировали собрать на реабилитацию трех тяжелобольных детей 440 тыс. рублей. Но в итоге Рамадана силами благотворительного фонда «Закят» и, конечно же, неравнодушных людей нашего города и республики было собрано сначала около 900 тыс. рублей, далее дополнительно было привлечено более 300 тыс. рублей, которые также были направлены на лечение детей.

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