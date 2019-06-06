Минниханов: «Будем рады принять делегации Красноярского края для реализации новых проектов»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом на полях Петербургского международного экономического форума. После переговоров был подписан План мероприятий к Соглашению о сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе беседы Рустам Минниханов отметил, что церемония открытия зимней Универсиады в Красноярске 2 марта получилась очень яркой. По его словам, огромная подготовительная работа Красноярского края и успешное проведение этого спортивного события показали миру огромный потенциал России. Рустам Минниханов пожелал Красноярскому краю новых интересных проектов, которые становятся драйвером для общего развития территорий. «Готовы поделиться своим опытом использования спортивных объектов, созданных для крупных соревнований», – заявил Президент Татарстана.

Далее состоялось подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Красноярским краем на 2019 — 2021 годы. Комментируя подписанный документ, Рустам Минниханов отметил, что власти Татарстана будут рады принять делегации Красноярского края для реализации новых проектов.

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