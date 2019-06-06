Юные тетюшане в Пушкинский день побывали в гостях у Золотой рыбки

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В День русского языка воспитанники детсада «Малыш» и школьники с пришкольного лагеря Тетюшской школы № 1 под руководством педагогов посетили Тетюшский музей истории рыболовства, пишет газета «Авангард».

Возле памятника белуге их встречал Рыбак, который провел экскурсию, рассказав детям об истории развития рыболовства Тетюшского края.

Затем он пригласил их на рыбацкое подворье, где дети узнали о быте рыболовов, как плетется и закидывается невод, сами назвали известные им породы рыб, а ложкарь продемонстрировал им, как делаются деревянные ложки. Возле избушки ребята увидели пушкинскую Старуху, стирающую белье, а после она научила их изготавливать пряники с тетюшским брендом.

«Теперь мы знаем, почему пряники называют печатными», – поделились маленькие кулинары.

В мастерской Русалки хозяйка предложила всем вместе одеть Рыбу-радугу в разноцветную чешую, что дети с успехом и сделали.

Возле импровизированного озера с живыми рыбками ребята, затаив дыхание, ждали появления Золотой рыбки, а Владычица морская появилась за столом с большим самоваром и пригласила всех отведать душистого чая с домашним печеньем в виде рыбок. За угощением экскурсанты рассказали, какие сказки Александра Пушкина они знают и с выражением продекламировали отрывки из известных произведений великого русского поэта.

Между тем, в центральном парке города состоялась культурно-развлекательная программа «Мы в гости к Пушкину пришли».

На площадках, которые организовали сотрудники городской центральной библиотеки, дети и их родители посетили библиотеку под открытым небом, где были представлены печатные издания великого русского писателя.

Любознательные читатели легко узнавали по коротким выдержкам, из какой сказки Пушкина этот отрывок, многие из детей захотели сами прочитать для всех вслух ту или иную сказку.

Активные и спортивные ребята увлеченно и азартно соревновались в эстафете, передавая золотых рыбок. Юные художники проявили свое творчество, раскрасив в галерее пушкинских персонажей их наряды.

Самым эмоционально ярким моментом, как поделились посетители парка, стала встреча с Пушкиным, образ которого талантливо воплотил тетюшанин Олег Евсеев. Вместе с ребятами и взрослыми он вслух читал стихи, известные каждому жителю нашей страны с раннего детства.

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