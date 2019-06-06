Шайхутдинов о логоцентре «Яндекс.Маркета»: Экспорт из РТ на этой площадке — наша голубая мечта

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Логистический центр «Яндекс. Маркета», который появится в Лаишевском районе Татарстана, усилит межрегиональную торговлю республики. Об этом ИА «Татар-информ» заявил вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

«В идеале, конечно, экспорт из Татарстана — это целевая голубая мечта. Наши валенки в Канаду! — отметил он. — Кроме того, мы бы очень хотели иметь предпочтение по таргетированной рекламе Татарстана внутри электронной площадки».

Главное преимущество логоцентра — это возможность быстрого доступа жителей к своим покупкам, продолжил собеседник агентства. Также это создаст дополнительные возможности для субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Важно, чтобы мелкие бизнесы, мелкие интернет-магазины, производители товаров имели удобный способ подключаться к нашей платформе, соответственно, там пойдут заказы, и мы поможем им с логистикой и с теми компетенциями, которых, как правило, у мелких предпринимателей просто нет, они не могут физически их проинвестировать», — рассказал агентству генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

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