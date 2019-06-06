На WorldSkills в Казани не будет беспилотных шаттлов КАМАЗа

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На чемпионате рабочих профессий WorldSkills-2019 в Казани не планируют запускать беспилотные шаттлы, рассказал генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на Петербургском экономическом форуме-2019.

«Мэрия Казани [в прошлом году] нас поддержала, построили закрытую дорогу. Но ГИБДД нас ограничило в скорости движения — не более 12 км в час. Второе — запретили перевозку пассажиров. Мы имели право только на демонстрационные поездки. Смысл какой нам тогда эту дорогу делать и принимать на себя ответственность?» — сетовал Когогин.

Отметим, что в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу в Казани КАМАЗ проводил демонстрационные поездки на беспилотном шаттле для всех желающих.

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