(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Благодаря приставам житель Казани может видеться с дочерью, несмотря на протесты матери, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«По решению суда мужчина мог встречаться с дочерью три раза в неделю, однако мать несовершеннолетней девочки всячески препятствовала общению бывшего супруга с ребенком. В результате приставам пришлось напомнить женщине об ответственности за неисполнение решения суда», – рассказала Халимова.

Судебный пристав постоянно контролирует график встреч, а также следит за тем, чтобы во время встреч отцу и девочке никто не мешал.

Позже мужчина написал главному судебному приставу РТ письмо, в котором поблагодарил управление за проделанную работу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.