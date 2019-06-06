Татар-информ

6 июня 2019, 14:41

Происшествия

Благодаря приставам житель Казани может видеться с дочерью, несмотря на протесты матери

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Происшествия

Благодаря приставам житель Казани может видеться с дочерью, несмотря на протесты матери

Женщина всячески препятствовала общению бывшего мужа с ребенком.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Благодаря приставам житель Казани может видеться с дочерью, несмотря на протесты матери, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«По решению суда мужчина мог встречаться с дочерью три раза в неделю, однако мать несовершеннолетней девочки всячески препятствовала общению бывшего супруга с ребенком. В результате приставам пришлось напомнить женщине об ответственности за неисполнение решения суда», – рассказала Халимова.

Судебный пристав постоянно контролирует график встреч, а также следит за тем, чтобы во время встреч отцу и девочке никто не мешал.

Позже мужчина написал главному судебному приставу РТ письмо, в котором поблагодарил управление за проделанную работу.

 

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