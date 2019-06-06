Минсвязи РТ: В связи с переходом на цифровое ТВ на компенсации людям выделено более 42 млн рублей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Социально-незащищенные жители Татарстана в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение получат компенсацию. На эти цели из бюджета республики выделено более 42 млн рублей.

Об этом сообщил сегодня заместитель министра информатизации и связи РТ Азат Мугинов на встрече членов Совета Федерации с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Татарстана. Совещание на территории выставочного центра «Казань-ЭКСПО» провел председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сотрудники социальных служб и местные администрации обойдут 565 домохозяйств, жители которых относятся к социально-незащищенным категориям и проживают в населенных пунктах, вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением, для предоставления компенсации в размере 7300 рублей на одно домохозяйство. Социально-незащищенные жители всех остальных населенных пунктов могут получить компенсацию на приобретение цифровой приставки или антенны из расчета 1000 рублей на семью», — сказал Азат Мугинов.

Он отметил, что компенсация предоставляется многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума; одиноко проживающим пенсионерам старше 70 лет со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей в месяц и одиноким инвалидам со среднедушевым доходом ниже 20 тысяч рублей в месяц.

Стоит отметить, что встречи главы Госсовета РТ с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России стали уже традиционными. В республике работает 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В состав рабочих групп также входят представители республиканских министерств и ведомств. Общее руководство и координацию деятельности рабочих групп по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова осуществляет Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

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