Татар-информ

6 июня 2019, 15:27

Культура

Казань примет II Международный фестиваль тюркского кино

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Культура

Казань примет II Международный фестиваль тюркского кино

Татарстан на фестивале представит фильм Фарида Давлетшина «Инсаф», снятый по известной пьесе народного писателя Рабита Батуллы «Прости меня, мама».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). С 21 июня в Казани стартует II Фестиваль тюркского кино, который будет идти в течение трех дней – до 23 июня. В столицу Татарстана съедутся представители России, Турции, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Россию на кинофестивале будут представлять фильмы из Татарстана, Башкортостана, Якутии и Хакасии, сообщает оргкомитет фестиваля.

На фестивале не будут присуждаться награды, его задача – просветительская. Цель мероприятия – создание каталога тюркских фильмов, переговоры с киностудиями стран-участниц о возможности создания копродукции и продвижение татарстанского кино в тюркских странах.

В 2018 году результатом фестиваля стал показ его программы в Турции. В рамках фестиваля документального кино эти же фильмы увидели в Узбекистане, а в Казахстане на Международном фестивале имени Шакена Айманова была основана конкурсная секция «Тюркское кино».

Показы кинолент фестиваля в этом году состоятся в кинотеатре «Мир». Вход свободный.

Гости II Фестиваля тюркского кино также примут участие в национальном празднике Сабантуй-2019. Татарстан на фестивале представит фильм Фарида Давлетшина «Инсаф», снятый по известной пьесе народного писателя Рабита Батуллы «Прости меня, мама».

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