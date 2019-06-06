В день рождения «Татар-информ» Андрей Кузьмин наградил журналистов агентства

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Информационное агентство «Татар-информ» отмечает сегодня, 6 июня, 29 лет с момента своего создания. В праздничной обстановке редакционный коллектив поздравил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, отметив благодарственными письмами сотрудников агентства.

«Ваш труд в чем-то схож с производством предприятия непрерывного цикла. Вы также не можете остановить свою работу ни на минуту и всегда должны быть готовы к любой ситуации. „Татар-информ“ сейчас занимает лидирующие позиции по многим показателям, хотя еще три года назад, когда мы начинали работу с Шамилем Садыковым (генеральный директор информ-агентства), был во второй десятке. Но возгордиться победами не стоит — нужно двигаться дальше, поскольку региональные СМИ начинают тоже подтягиваться и работать по тем технологиям, которые изначально предложили и освоили вы», — сказал Андрей Кузьмин.

Глава «Татмедиа» вручил благодарственные письма журналистам Егору Никитину и Динаре Прокопьевой, корректору Марине Орловой, переводчикам Гелюзе Василовой и Раису Габдуллину, а также редактору татароязычной ленты «Татар-информ» Лейсан Хафизовой.

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