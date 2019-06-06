(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня возложил цветы к памятнику Александру Пушкину и принял участие в торжественном мероприятии в честь Дня русского языка, которое прошло в казанском Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Искренне поздравляю с двумя большими праздными событиями, которая отмечает наша великая страна. Прежде всего, это 220-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина», — сказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что русский язык является один из самых распространенных языков в мире. Миллионы людей говорят на русском, понимают его и выбирают как его для международного общения.

«Для нас русский — государственный язык и язык межнационального общения. Именно в языке отражаются глубинные преобразования в обществе. Язык — душа народа и индикатор духовно-нравственного здоровья общества», — добавил руководитель парламента.

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