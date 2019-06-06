«Яндекс. Маркет» инвестирует около полумиллиарда рублей в логистический центр в Татарстане

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). «Яндекс. Маркет» планирует инвестировать около полумиллиарда рублей в логистический центр в Татарстане. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил генеральный директор группы компаний «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков.

«У нас стандартная схема для входа в регион. Мы открываем условный центр на порядка 5 — 8 тыс. кв. м, создаем порядка 200 рабочих мест, инвестиции будут плюс-минус 1,5 млрд рублей, — сказал он. — Мы являемся совместным предприятием двух крупнейших компаний Яндекс и Сбербанк. Компания достаточно капитализирована, поэтому на этом этапе мы инвестируем из собственных средств».

На первом этапе компания планирует лишь арендовать площадку в Лаишевском районе Татарстана. Строительство нового объекта затянуло бы старт предприятия, продолжил Гришаков.

«У нас сейчас пока сроки не согласованы, но очень надеемся, что в этому году уже сможем к высокому сезону, который начинается в ноябре, снабжать покупателей республики с местного распределительного центра», — резюмировал собеседник агентства.

Компания подписала соглашение о сотрудничестве с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предполагает содействие процессу модернизации сферы розничной торговли в республике.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.