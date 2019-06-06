(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве для реализации Арктических проектов. Соглашение было подписано «на полях» Петербургского международного экономического форума. Со стороны Банка ВТБ соглашение подписано заместителем президента–председателя правления Валерием Лукьяненко, со стороны Госкорпорации «Росатом» – заместителем генерального директора – директором Дирекции Северного морского пути Вячеславом Рукшей.

Документ предполагает активное содействие программам обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути, совместную работу с целью увеличения объемов перевозки грузов по Северному морскому пути, обеспечения Арктических проектов широким спектром высококачественных банковских услуг.

Валерий Лукьяненко отметил: «Сотрудничество Банка ВТБ и предприятий Госкорпорации „Росатом“ на таком важном направлении, как развитие арктических территорий и Северного морского пути, носит стратегический характер, обладает большим потенциалом и является взаимовыгодным как для сторон подписанного соглашения, так и для страны в целом».

В свою очередь Вячеслав Рукша сообщил: «В этом году впервые будет заключен договор на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 по схеме смешанного финансирования. Часть суммы будет выделена из федерального бюджета, а остальные – это собственные средства Госкорпорации „Росатом“ и заемные средства банков. Сотрудничество с Банком ВТБ открывает серьезные перспективы для развития инфраструктуры Северного морского пути и арктических территорий».

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