КАМАЗ передаст первую партию грузовиков К5 покупателям через три недели

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Первая партия тягачей с принципиально новой кабиной K5 производства КАМАЗ готова отправиться к покупателям и в транспортную компанию предприятия, сообщил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на Петербургском экономическом форуме-2019.



«Первую партию К5 собрали. Сейчас НТЦ тестирует машину, для того чтобы в ближайшие три недели передать покупателям первую партию. Мы передадим часть машин в свою транспортную компанию по модельной транспортировке и основным крупным клиентам передадим на тест. Будем несколько месяцев тестировать», — поделился Когогин.



Отметим, что автомобили поколения К5 оснащены элементами автономного движения и оборудованы ADAS-системой (advanced driver assistance system). Продавать К5 КАМАЗ планирует вместе с сервисным пакетом, чтобы самостоятельно осуществлять сервисное обслуживание машин. Цены на грузовики будут несколько ниже, чем на машины других премиум брендов.



«В ценовом позиционировании хотим идти в пределах минус 10–20 процентов от премиум брендов», — рассказал Когогин.

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