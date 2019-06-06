Собака из челнинского приюта стала волонтером и помогает бездомышам обрести хозяев

(Набережные Челны, 6 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Собака из челнинского приюта «Азира» стала волонтером и помогает бездомышам обрести хозяев, об этом ИА «Татар-информ» сообщил один из руководителей приюта Илхам Шакиров.

«Более двух лет назад я забрала Эша из челнинского приюта и ни разу об этом не пожалела. Эта собака понимает меня с полуслова, полувзгляда», — написала в благодарственном письме основателям фонда помощи животным Автограда хозяйка пса Елизавета Кандакова.

По ее словам, за эти годы они с Эшом стали участниками многих соревнований, объездили несколько детдомов, где рассказывали сиротам о животных, которые нуждаются в тепле их рук и сердец. Эш также «выступал лектором» на уроках добра в школах и «волонтерил» на акциях, в ходе которых приютские животные обретали владельцев. Челнинская собака также удостоилась чести пройти в одном строю с другими собаками-общественниками в «Лохматом полку» 9 мая на параде.

«Огромное спасибо основателям челнинского приюта „Азира“, Фае и Илхаму Шакировым, которые занимаются таким полезным делом, как спасение животных», — заявила Кандакова.

«С момента основания челнинского приюта в добрые руки было пристроено более 3 тыс. собак», — сообщил агентству Илхам Шакиров.

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