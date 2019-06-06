КАМАЗ планирует обновить автопарк силовых структур Вьетнама

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Открыть производство во Вьетнаме в 2020 году планирует КАМАЗ. Ранее предприятие осуществляло поставки готовых машин в эту страну, сообщил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в ходе Петербургского экономического форума-2019.

«Сейчас положение меняется, силовые структуры [Вьетнама] начинают обновление парка. Они заинтересованы, чтобы производство было на месте. Мы к этому готовы, отрабатываем сейчас инвестиционные проекты: на сколько и когда мы должны будем стартовать. Локализации добиться там несложно. Нам надо закрепляться на азиатских рынках», — рассказал Когогин.

Ранее предприятие осуществляло поставки полнокомплектных машин во Вьетнам, потому что так было экономически выгоднее, а логистике поставок способствовало российское правительство. Однако экспорт отечественных машин во Вьетнам осложняется конкуренцией— в страну осуществляют поставки США.

«Основной поток большегрузов нашего класса идет из Соединенных Штатов, конкурировать с такими машинами реально сложно», — поделился Когогин.

При создании сборочного производства за рубежом должны соблюдаться несколько условий: высокий уровень защиты рынка, ввозные пошлины не ниже 20% и страна должна обеспечить производителю минимальный объем заказа.

«У нас периодически появляются крупные контракты, мы их исполняем, потом год затишья», — сказал эксперт.

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