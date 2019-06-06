В Казани «Мерседес» вылетел на встречку и протаранил такси, пострадала женщина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани «Мерседес» вылетел на встречку и протаранил такси, в ДТП пострадала женщина. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.
«Сегодня утром на пересечении улиц Кирпичникова и Академика Арбузова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Дэу" и "Мерседес"», – сообщается на странице в соцсети.
По предварительной информации, немецкий авто выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной такси, в которой в момент аварии находилась пассажирка.
В результате ДТП женщина получила травму головы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу.
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Пассажирка автомобиля-такси получила травму головы в результате столкновения с автомобилем Мерседес. 🚑 Сегодня утром на пересечении улиц Кирпичникова и Арбузова города Казани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Дэу и Мерседес. По предварительным данным, автомобиль Мерседес двигался со стороны Сибирского тракта в сторону на улицы Арбузова, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем-такси, который в это время вёз пассажира. Женщина получила ушиб головы и была госпитализирована на карете скорой помощи. На месте происшествия работают инспектора ДПС и муниципальная служба Полка ДПС г. Казани. @kazan.chp @vyzov112_tnv kazan#kzn#Tatarstan#kazanlife#kazannews#kazantoday#municipalkazan#municipal#municipalservice#gibddkzn#polkdps#pdps#казань#татарстан#казаньсегодня#новостиказани#гибдд#гибддказань#полкдпс#муниципальнаяслужба#муниципальнаяслужбаказань