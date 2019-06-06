В Казани «Мерседес» вылетел на встречку и протаранил такси, пострадала женщина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Казани «Мерседес» вылетел на встречку и протаранил такси, в ДТП пострадала женщина. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.

«Сегодня утром на пересечении улиц Кирпичникова и Академика Арбузова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Дэу" и "Мерседес"», – сообщается на странице в соцсети.

По предварительной информации, немецкий авто выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной такси, в которой в момент аварии находилась пассажирка.

В результате ДТП женщина получила травму головы и на карете скорой помощи была доставлена в больницу.

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