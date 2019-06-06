Оксана Романова

6 июня 2019, 13:40

ОбществоКультура

В Татарстане возросший интерес посетителей к акции «Ночь музеев-2019» обернулся «штурмом»

Рекомендуем

ОбществоКультура

В Татарстане возросший интерес посетителей к акции «Ночь музеев-2019» обернулся «штурмом»

Фото: пресс-служба Нацмузея РТ

Более 150 мероприятий прошло только в филиалах Национального музея РТ, наибольший ажиотаж из которых пришелся на реконструкцию военного боя.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Посетителями акции «Ночь музеев-2019» в филиалах Национального музея РТ стали около 10 тысяч человек. С учетом зрителей, которые присутствовали на площади 1 Мая, где расположено головное здание НМ РТ, это 35 767 человек, более 25 тысяч из которых – посетители залов самого Национального музея. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказала генеральный директор музея Гульчачак Назипова.


При этом она подчеркнула, что каждый посетитель экспозиций лишь однажды получал на входе бесплатный билет, по которому мог несколько раз входить в здание музея в течение 18 мая, когда проводилась акция, и посещать разные выставки и мероприятия. Самыми популярными традиционно стали массовые мероприятия, проведенные на сцене на площади 1 Мая перед музеем. Кроме того, большой ажиотаж вызвала впервые вошедшая в программу акции военно-историческая реконструкция боя – «За год до Победы. Перед штурмом Сапун-горы».

«Большой интерес был к мастер-классам. “Казанское чаепитие” у нас всегда популярно, концертные программы с детьми, квест-игра, иммерсивное шоу. Всё это позволяет видеть, что люди ждут эту акцию, которая и задумана с целью привлечения той группы посетителей, которые днём не могут пойти в музеи по какой-либо причине или не хотят. Но в субботний вечер и ночь они с удовольствием приходят в музеи, проводят здесь достаточно много времени», – констатировала Назипова, подчеркнув, что в этом году залы головного музея были полными с 12 часов дня, когда стартовала акция, до поздней ночи.


Впервые участником акции стал обновленный при реставрации музей Тукая.

«Город бурлил, жил ночной музейной жизнью – этого мы и добивались», – сказала Гульчачак Назипова.

По словам ее коллеги, генерального директора Елабужского музея-заповедника Гульзады Руденко, посетителей в 16 музейно-выставочных объектах заповедника в этом году прибавилось вдвое. Если в прошлом году елабужские филиалы музея  насчитали 5 827 посетителей, то в этом году – 9 496 человек. За день и ночь музеев посетителей насчитали еще больше – около 13 тысяч человек. Среди них были туристы из Краснодара, Тюмени, Сургута, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Якутска, Москвы и других городов. Из-за такого «штурма» некоторым даже пришлось отстаивать очередь, прежде чем все-таки увидеть выставки и принять участие в мероприятиях.

«Честно говоря, я очень люблю очереди в музеи, хотя в других местах, может, не очень приветствую. Но в данном случае не очень-то хотелось, чтобы люди стояли в очередях для того, чтобы пройти в то или иное подразделение. Подобная ситуация у нас в этом году была и в Доме-музее Шишкина» (я сама с трудом попала туда), и в Библиотеке Серебряного века», – рассказала Гульзада Руденко.
Елабужский государственный музей-заповедник предложил посетителям за «Ночь музеев» 10 интерактивных программ, свободный доступ в выставочный зал. А открылась акция выставкой современного этноискусства – работ Сергея Соловьева, представившего городецкую роспись. Кроме того, гостей удивляли редкостями открытого на время акции фондохранилища.
Двукратный рост интереса к акции, призналась руководитель Елабужского музея-заповедника, наталкивает на мысль вывести музейные мероприятия за его пределы, охватив городские улицы.
По словам Гульчачак Назипововй, акция «Ночь музеев» для самих хранителей древностей – это увеличение количества посетителей не только в дату проведения мероприятия, но в долгосрочной перспективе. Люди, впервые пришедшие в музей ночью, убедившись, что это интересно, придут снова, уверена она. Кроме того, акция позволяет расширить круг партнеров музеев для организации последующих мероприятий, а также обкатать мастер-классы, новые экскурсионные программы и, следовательно, является хорошим профессиональным тренингом, своеобразным «экзаменом» для музейных работников.
«Эта акция развенчивает ассоциативные представления людей о музее как о какой-то мертвой субстанции, где нужно ходить по струнке, ни к чему нельзя прикоснуться. Многие считают музеи просто хранилищем старых пылящихся вещей, а пыль называют пылью веков, которую нельзя трогать. Или есть ещё представления о музеях как о скучающих бабушках, которые ругаются и говорят: “Ходят и ходят, топчут и топчут”. Такого давно уже нет в музеях Республики Татарстан и такого нет в музеях Российской Федерации», – заключила она.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татарстан совместно с МТС и Ericsson приступают к разработке 5G- решений для умных городов
Новости дня
14:05
На КАМАЗе соберут более тысячи автобусов для московской транспортной сети

В рамках контракта со столицей РФ КАМАЗ изготовит около 160 — 200 электробусов.

13:56
В Арском районе Татарстана лучшему пахарю вручили диплом и живого барана

Участников и гостей конкурса механизаторов-пахарей угощали пловом, чаем с блинами и эчпочмаком.

13:53
В Казани «Мерседес» вылетел на встречку и протаранил такси, пострадала женщина

ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Кирпичникова и Академика Арбузова.

13:40
В Татарстане возросший интерес посетителей к акции «Ночь музеев-2019» обернулся «штурмом»

Более 150 мероприятий прошло только в филиалах Национального музея РТ, наибольший ажиотаж из которых пришелся на реконструкцию военного боя.

13:37
ТАИФ подпишет соглашения с Yokogawa и Schneider на ПМЭФ-2019

Стороны планируют заключить соглашения при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

13:33
Татарстан совместно с МТС и Ericsson приступают к разработке 5G- решений для умных городов

Инновационные продукты двух компаний будут тестироваться в технопарке «Иннополис» в Республике Татарстан.

13:32
Фарид Мухаметшин: Татарстан получил лишь половину от 61,1 млрд рублей федеральных лимитов

Народные избранники республики обсудили в Казани дальнейшие перспективы привлечения федеральных средств в экономику региона.

13:24
ХIV Международный арт-симпозиум в Елабуге обсудит «Свадебный переполох»

Летом музей-заповедник города готовит для посетителей также Международный фестиваль классической музыки, «Спасскую ярмарку» и фестиваль колокольного з

13:22
Минниханов подписал соглашение с главами АСИ и WorldSkills Russia о подготовке кадров в Татарстане

Президент РТ принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

13:16
Минниханов и Хабиров подписали «дорожную карту» развития связей между Татарстаном и Башкортостаном

Встреча руководителей республик прошла на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

13:10
КАМАЗ в этом году пустит беспилотник на своей территории

Гендиректор предприятия Сергей Когогин решил выйти из рабочих групп по разработке нормативной базы для беспилотных автомобилей.

13:00
Галимова: «В Татарстане в категории бедности не останется ни одной многодетной семьи».

С 2020 года для многодетных семей республики станут доступны дополнительные меры поддержки.

12:48
В 2019 году инвестиционная программа ПАО «КАМАЗ» составит 14 млрд рублей

Основная капиталоёмкость инвестиций — это цифровая система управления конвейером.

12:40
Песошин: Кандидатуру нового главы Альметьевского района назовут на следующей сессии райсовета

Депутаты досрочно прекратили полномочия руководителя района Айрата Хайруллина, назначенного министром информатизации и связи РТ.

12:34
В дни WorldSkills Kazan 2019 Национальный музей РТ представит историю профессий профсостязания

Главной идеей экспозиции будет ценность каждой профессии, независимо от пика популярности и спроса современности.

12:30
В Казани проходит празднование Дня русского языка и 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина

Для посетителей будет представлены тематические мероприятия на разных площадках города.

12:30
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о начале избирательной кампании депутатов Госсовета РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

12:24
Национальный музей РТ сделает фонды открытыми для посетителей по примеру Государственного Эрмитажа

Масштабный проект подразумевает размещение экспонатов на 5,5 тыс. квадратных метров.

12:20
«Яндекс.Маркет» разместит свой логистический центр в Лаишево

Компания планирует создать в Татарстане 200 рабочих мест и организовать пункты выдачи товаров в крупных городах региона.

12:17
Фельдшеров «скорой» Казани наградил прокурор Татарстана за спасение раненного ножом мужчины

Скорая помощь спасла мужчину, которого во время бытового конфликта ранил пьяный сосед.

12:12
«Должно быть очень интересное предложение, чтобы мы согласились»: КАМАЗ не будет продавать аэропорт

Основные игроки российского рынка выступают с предложениями купить «Бегишево», но автогигант не ставит вопрос о продаже актива.

12:08
Нацмузей РТ готовит новую экспозицию об истории Казанского края с древнейших времен

Проект будет реализован к 100-летию ТАССР.

11:57
В России ЮИД является одним из самых массовых детских движений

За последние 10 лет в России почти на 30 % возросло количество детей, вовлеченных в отряды ЮИД.

11:55
Экс-министр связи РФ о Шайхутдинове и Хайруллине: Минниханов дает им проявить себя в новом качестве

Как экс-мэр Альметьевска и бывший министр информатизации РТ воспользуются шансом — зависит от них, считает Никифоров.

11:40
Исследование: медиарейтинги участников праймериз совпали с итогами предварительного голосования

В Татарстане опубликовали медиарейтинг участников праймериз партии «Единая Россия» по РТ.

События