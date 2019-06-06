В Татарстане возросший интерес посетителей к акции «Ночь музеев-2019» обернулся «штурмом»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Посетителями акции «Ночь музеев-2019» в филиалах Национального музея РТ стали около 10 тысяч человек. С учетом зрителей, которые присутствовали на площади 1 Мая, где расположено головное здание НМ РТ, это 35 767 человек, более 25 тысяч из которых – посетители залов самого Национального музея. Об этом в интервью «Татар-информ» рассказала генеральный директор музея Гульчачак Назипова.



При этом она подчеркнула, что каждый посетитель экспозиций лишь однажды получал на входе бесплатный билет, по которому мог несколько раз входить в здание музея в течение 18 мая, когда проводилась акция, и посещать разные выставки и мероприятия. Самыми популярными традиционно стали массовые мероприятия, проведенные на сцене на площади 1 Мая перед музеем. Кроме того, большой ажиотаж вызвала впервые вошедшая в программу акции военно-историческая реконструкция боя – «За год до Победы. Перед штурмом Сапун-горы».

«Большой интерес был к мастер-классам. “Казанское чаепитие” у нас всегда популярно, концертные программы с детьми, квест-игра, иммерсивное шоу. Всё это позволяет видеть, что люди ждут эту акцию, которая и задумана с целью привлечения той группы посетителей, которые днём не могут пойти в музеи по какой-либо причине или не хотят. Но в субботний вечер и ночь они с удовольствием приходят в музеи, проводят здесь достаточно много времени», – констатировала Назипова, подчеркнув, что в этом году залы головного музея были полными с 12 часов дня, когда стартовала акция, до поздней ночи.



Впервые участником акции стал обновленный при реставрации музей Тукая.

«Город бурлил, жил ночной музейной жизнью – этого мы и добивались», – сказала Гульчачак Назипова.

По словам ее коллеги, генерального директора Елабужского музея-заповедника Гульзады Руденко, посетителей в 16 музейно-выставочных объектах заповедника в этом году прибавилось вдвое. Если в прошлом году елабужские филиалы музея насчитали 5 827 посетителей, то в этом году – 9 496 человек. За день и ночь музеев посетителей насчитали еще больше – около 13 тысяч человек. Среди них были туристы из Краснодара, Тюмени, Сургута, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Якутска, Москвы и других городов. Из-за такого «штурма» некоторым даже пришлось отстаивать очередь, прежде чем все-таки увидеть выставки и принять участие в мероприятиях.

«Честно говоря, я очень люблю очереди в музеи, хотя в других местах, может, не очень приветствую. Но в данном случае не очень-то хотелось, чтобы люди стояли в очередях для того, чтобы пройти в то или иное подразделение. Подобная ситуация у нас в этом году была и в Доме-музее Шишкина» (я сама с трудом попала туда), и в Библиотеке Серебряного века», – рассказала Гульзада Руденко.

Елабужский государственный музей-заповедник предложил посетителям за «Ночь музеев» 10 интерактивных программ, свободный доступ в выставочный зал. А открылась акция выставкой современного этноискусства – работ Сергея Соловьева, представившего городецкую роспись. Кроме того, гостей удивляли редкостями открытого на время акции фондохранилища.

Двукратный рост интереса к акции, призналась руководитель Елабужского музея-заповедника, наталкивает на мысль вывести музейные мероприятия за его пределы, охватив городские улицы.

По словам Гульчачак Назипововй, акция «Ночь музеев» для самих хранителей древностей – это увеличение количества посетителей не только в дату проведения мероприятия, но в долгосрочной перспективе. Люди, впервые пришедшие в музей ночью, убедившись, что это интересно, придут снова, уверена она. Кроме того, акция позволяет расширить круг партнеров музеев для организации последующих мероприятий, а также обкатать мастер-классы, новые экскурсионные программы и, следовательно, является хорошим профессиональным тренингом, своеобразным «экзаменом» для музейных работников.

«Эта акция развенчивает ассоциативные представления людей о музее как о какой-то мертвой субстанции, где нужно ходить по струнке, ни к чему нельзя прикоснуться. Многие считают музеи просто хранилищем старых пылящихся вещей, а пыль называют пылью веков, которую нельзя трогать. Или есть ещё представления о музеях как о скучающих бабушках, которые ругаются и говорят: “Ходят и ходят, топчут и топчут”. Такого давно уже нет в музеях Республики Татарстан и такого нет в музеях Российской Федерации», – заключила она.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.