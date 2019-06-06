Татар-информ

6 июня 2019, 13:37

Экономика и финансы

ТАИФ подпишет соглашения с Yokogawa и Schneider на ПМЭФ-2019

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Экономика и финансы

ТАИФ подпишет соглашения с Yokogawa и Schneider на ПМЭФ-2019

Стороны планируют заключить соглашения при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова будут подписаны соглашения компании ТАИФ с Yokogawa Electric, а также со Schneider Electric. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Yokogawa и Schneider Electric планируют на полях ПМЭФ-2019 на стенде Татарстана в присутствии Рустама Нургалиевича подписать соглашения с крупнейшими компаниями, в частности, с ТАИФ», — отметила Галимова.

По ее словам, Татарстан сотрудничает с компанией Yokogawa Electric с 2007 года. Рустам Минниханов обсудит с ее руководством сотрудничество по линии Университета Иннополис и участие компании в реализации проектов в модернизации действующих систем технологического управления ряда компаний нефтехимического кластера республики, заключила официальный представитель Казанского Кремля.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ТАИФ и Schneider Electric было заключено 21 марта 2017 года. Оно предусматривает организацию сотрудничества в области поставки, пуско-наладке оборудования, производимого концерном Schneider Electric, а также предоставление корпоративных скидок на поставляемое оборудование для предприятий ГК «ТАИФ», напомнили в пресс-службе татарстанской компании.

В рамках ПМЭФ-2019 планируется подписание дополнительного соглашения, которое расширит спектр поставляемого оборудования, а именно решений в области цифровой трансформации, а также предусматривается обновление скидок на оборудование концерна, рассказали в ТАИФе.

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