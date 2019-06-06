В Казани впервые организовали День психологической помощи для родителей и детей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РТ впервые проводит в Казани День психологической помощи. На консультацию к специалистам записались 12 казанцев, рассказала детский омбудсмен Гузель Удачина.

«Сегодня нужно повышать уровень компетенции наших родителей для того, чтобы они эффективно справлялись с теми проблемами, которые возникают. Чем более тактически и психологически правильно родители подойдут к вопросам воспитания своего ребенка, тем лучше будет для всех. Наша задача — своевременно подставить плечо, подать руку помощи для того, чтобы помочь тем родителям, которые в этом нуждаются», — отметила спикер.

Сегодня в рамках Дня правовой помощи с казанцами работают три психолога. Помимо этого, сформирован пул специалистов, готовых сотрудничать в будущем. Среди них — общественные помощники детского омбудсмена, представители благотворительного фонда «Детские деревни — SOS» и другие.

«Мы будем практиковать такие консультации в рамках выездов в районы для того, чтобы оказать квалифицированную психологическую помощь тем, у кого нет возможности ездить на приемы в Казань», — заключила Удачина.

Она также отметила, что Дни психологической помощи аппарат Уполномоченного по правам ребенка готов проводить ежемесячно.

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