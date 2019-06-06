(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Татарстан совместно с МТС и Ericsson приступают к разработке 5G- решений для умных городов. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) президент МТС Алексей Корня, президент Ericsson Борье Экхольм и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба МТС.

Стороны договорились, что МТС будет отвечать за разработку, тестирование, внедрение и организацию локального производства, Ericsson — предоставлять свои технологии 5G, техническую экспертизу и международный опыт, а Правительство Республики Татарстан — обеспечивать организационные и экономические условия для реализации проектов.

«Бурный рост цифровых технологий сегодня оказывает существенное влияние на все сферы деятельности. Каждая отрасль переживает цифровую революцию, которая заставляет компании трансформироваться. Одним из условий успешной цифровизации является внедрение сети нового поколения 5G. Согласно прогнозам экспертов, озвученным на форуме в Давосе, запуск сети 5G ускорит переход на новый технологический уклад», — сообщил Рустам Минниханов.

Он добавил, что с августа 2018 года пилотирование такой сети стартовало в Иннополисе и Казани. По его словам, использование данных технологий позволит нашим предприятиям модернизировать существующие, а также создать новые производства.

«Внедрение стандарта 5G и распространение Интернета вещей изменит не только организацию и построение сетей связи из-за их усложнения, но и подход к разработке новых технологий, их внедрению в готовые коммерческие решения. Только тесное сотрудничество производителей телеком-оборудования, операторов связи, ИТ-компаний, а также властей всех уровней поможет ускорить цифровизацию многих сфер нашей жизни», — отметил президент МТС Алексей Корня.

Он добавил, что такая кооперация особенно актуальна при реализации проектов умных городов в России, направленных на улучшение жилой среды и качества жизни людей.

«Ericsson не только разрабатывает коммерческие решения на базе технологий 5G — мы также поощряем и поддерживаем инновации в разработке новых приложений с использованием 5G в качестве платформы. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с российскими разработчиками. Я также хотел бы отметить поддержку Правительства Республики Татарстан и Иннополиса в этом проекте», — прокомментировал президент и исполнительный директор Ericsson Борье Экхольм (Borje Ekholm).

Компании уже представили первую совместную разработку — 5G Smart City Pole, решение в виде мачты уличного освещения, внутри которой устанавливается оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, на внешней части — информационные видеомониторы, а также датчики, камеры и сенсоры для различных решений умного города. Конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопкой экстренного вызова. Благодаря продуманному дизайну эти сооружения гармонично впишутся в архитектурный ансамбль городов и городскую среду.

Первые многофункциональные мачты 5G Smart City Pole освещения будут установлены в технопарке «Иннополис» во втором полугодии 2019 года, а на 2020 год запланировано их сооружение в российских городах-миллионниках. Их использование позволит реализовывать такие решения умного города, как управление транспортными потоками и парковками, мониторинг безопасности, экологической обстановки и др.

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