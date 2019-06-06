Челнинец в пользу детей-сирот организовал одиночный легкоатлетический забег Набережные Челны – Уфа

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 700 км по маршруту «Набережные Челны – Уфа» планирует пробежать челнинец Фидан Мухаметов для привлечения внимания общественности к проблемам социализации детей-сирот после их выпуска из детских домов, сообщается на официальном сайте Автограда.



5 июня Фидан Мухаметов стартовал от площади Азатлык. Марафонец планирует посетить четыре детских дома, куда доставит необходимую материальную помощь и организует встречи с воспитанниками в Бавлах, Белебее, Стерлитамаке. На протяжении всей дистанции челнинца будет сопровождать его друг.





Легкоатлет сам является сиротой. Он решил привлечь внимание к проблеме сиротства, поддержав воспитанников морально, показав им, что успешная жизнь возможна, все зависит только от установок человека.



Поддержать спортсмена пришли его близкие и друзья, а также тренер Константин Пермитин. Оборудование и экипировку Фидану Мухаметову подарил благотворитель.



В 2018 году челнинец совершил забег на 210 км, который посвятил детям-сиротам в рамках акции «Я – не сирота». Он стартовал из Набережных Челнов, в первый день он добежал до Заинска и преодолел 63 км. Второй день был самым тяжелым – 110 км в пути, из Заинска до Бугульмы. В третий день челнинец пробежал 40 км, из Бугульмы до Бавлов.

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