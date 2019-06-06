Минниханов и Хабиров подписали «дорожную карту» развития связей между Татарстаном и Башкортостаном

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Башкортостана Радий Хабиров подписали План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительствами двух республик в 2019 — 2021 годах. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

По словам Рустама Минниханова, Татарстан и Башкортостан являются стратегическими партнерами. Номенклатура взаимных поставок традиционно очень широкая. «У наших регионов хорошие возможности для взаимодействия в самых разных областях», – сказал Минниханов.

Президент РТ также отметил, что сегодня объем межрегионального товарооборота составляет порядка 34 млрд рублей. «Уверен, что "дорожная карта", которая подписана сегодня, послужит укреплению взаимовыгодных связей наших братских республик», – подчеркнул Минниханов.

Соглашение между Правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве было подписано 18 апреля 2019 года в рамках проведения Дней Татарстана в Башкортостане.

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