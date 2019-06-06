В Арском районе Татарстана лучшему пахарю вручили диплом и живого барана

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В Арском муниципальном районе республики лучшему пахарю вручили денежную премию, медаль, кубок, диплом первой степени, а также живого барана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении сельского хозяйства и продовольствия района.

Районный конкурс профессионального мастерства среди механизаторов «Лучший пахарь-2019» состоялся на базе ООО «Корсинский МТС».

«За победу боролись представители 17 сельхозпредприятий района. Каждое из хозяйств направило на конкурс своего лучшего тракториста-машиниста, все участники показали высокое мастерство», – сообщил начальник райсельхозуправления Ренат Гатиятов.

По его словам, на конкурсе проверялось профессиональное мастерство механизаторов-пахарей по гладкой вспашке, при этом учитывалось время и качество выполнения работ.

Качество пахоты оценивалось, в частности, по таким показателям, как полное подрезание пласта по всей длине и ширине первой борозды, ее равномерность и аккуратность, прямолинейность и качество развальной борозды, ее одинаковая глубина по всей длине, ровная поверхность свальной борозды после 3-4 проходов, отсутствие растительных остатков на вспаханном участке и др.

Наибольшее количество баллов по итогам соревнований набрал Радик Файзрахманов из ООО «Агрокомплекс "Ак Барс"». Победителю конкурса вручили денежную премию, медаль, кубок, диплом первой степени и живого барана.

Второе место завоевал механизатор ООО «СХП Северный» Валентин Петров, третье – представитель ООО «Корсинский МТС» Рамис Шарафиев, которые удостоены денежной премии и дипломов.

Кроме того, в номинации «высокий профессионализм» победителем признан Айрат Габдулхаев (агрофирма «Игенче»), «лучший по охране труда» – Ильгиз Галяутдинов (ООО «Ашит»), «самый молодой механизатор» – Фирдус Муртазин (агрофирма «Возрождение»), «самый опытный механизатор» – Мубарак Касимов (ООО «Кызыл Яр», также в числе победителей Рузаль Аюпов, отличившийся в подготовке агрегата к конкурсу.

Награды победителям и призерам вручили глава района Ильшат Нуриев и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов.

«Конкурс пахарей стал настоящим праздником, маленьким Сабантуем. На мероприятии выступали с концертными номерами артисты из районного Дома культуры, состоялись соревнования по поднятию гири, перетягиванию каната, армрестлингу. Всех участников и гостей угощали пловом, чаем с блинами и эчпочмаком», – отметил Ренат Гатиятов.

По словам собеседника агентства, такие конкурсы в районе стали традиционными. Их цель – популяризация профессии сельского механизатора, совершенствование мастерства и практических навыков трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, выявление и поощрение лучших пахарей района.

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