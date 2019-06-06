ХIV Международный арт-симпозиум в Елабуге обсудит «Свадебный переполох»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). С 8 по 17 июля в Елабужском музее-заповеднике пройдет ХIV Международный арт-симпозиум. Темой творческого диспута 40 творцов из 10 стран мира в этом году станет «Свадебный переполох». Об этом в интервью «Татар-информ» сообщила генеральный директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

«Мы хотим увидеть в полотнах художников свадебные обряды разных народов, разных стран. Надеемся, те работы, которые напишут именитые творцы, восполнят наши фонды, как это было 13 лет существования симпозиума», – сказала собеседница агентства.

При этом она подчеркнула, что почти следом, в начале августа, в город также приедут 25 молодых художников, выпускники учебных заведений из Белоруссии, Тюменской области и Петербурга, которые смогут приобщиться к теме арт-симпозиума.

Через несколько дней после его старта, к слову, в городе начнется еще одно крупное мероприятие, праздник классической музыки – Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Он будет длиться с 10 по 14 июля.

«Музей-заповедник подготовил для тех, кто приедет на несколько дней на это фестиваль, специальную программу: до вечерних концертов люди будут иметь возможность пройти по нашим маршрутам, окрестностям национального парка «Нижняя Кама». А они интересны абсолютно для каждого приехавшего к нам», – заверила Руденко.

Со 2 по 4 августа в городе также пройдет «Спасская ярмарка», где свои изделия представят мастера декоративно-прикладного искусства. Однако директор Елабужского музея-заповедника предупредила, что в этом году для ее участников будут более строгими условия участия.

«Более ужесточенной процедура приема заявок будет от мастеров декоративно-прикладного искусства с тем, чтобы уменьшить приток ширпотреба, и приток сувенирной штамповки. Если даже она будет, то будет отделена от мастеров декоративно-прикладного искусства. Площадка, на которой они обычно сосредоточены, будет предоставляться только народным умельцам, представителям народно-художественных промыслов», – акцентировала Гульзада Руденко.

К слову, в это же время в городе будет проходить еще одно мероприятие – 12-й фестиваль колокольного звона. Ожидается, что он соберет более 60 звонарей со всей России, а также фольклорные коллективы и театральные студии.

«Летом мы не позволяем себе отдых, поскольку к нам идут туристы, а это – самое главное. Они идут к нам на круизных теплоходах, на автобусах, приезжают поездом и летят самолетами. Мы готовы видеть и встречать всех по предзаявкам туристических компаний в 6 утра и провожать в 12 ночи», – заверила собеседница.

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