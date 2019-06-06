Фарид Мухаметшин: Татарстан получил лишь половину от 61,1 млрд рублей федеральных лимитов

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Половина текущего финансового года подходит к концу, однако в настоящее время Татарстан получил лишь половину от 61,1 млрд рублей утвержденных федеральных лимитов. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Татарстана.

«В целом есть некоторая настороженность, поскольку 61,1 млрд рублей нам удалось защитить по всем программам, которые действуют на федеральном уровне. Пока привлечено 28,8 млрд рублей, хотя уже проходит первая половина начавшегося финансового года», — сказал он на совещании.

Участники встречи обсудили вопрос привлечения федеральных средств в экономику республики по итогам первого квартала 2019 года и задачи на среднесрочный период. По программной части федерального бюджета утвержденный лимит составил 47,5 млрд рублей, в том числе в рамках 23 госпрограмм и 7 федеральных целевых программ. Указом Президента РФ национальные проекты определены одним из основных инструментов обеспечения благосостояния граждан и повышения конкурентоспособности страны.

На заседании было отмечено, что дополнительной поддержкой для развития регионов с этого года стали национальные проекты. Поэтому необходимо использовать все возможности по наращиванию объемов федерального финансирования. Перед депутатами республики стоит задача — максимально использовать возможности привлечения дополнительного федерального финансирования в Татарстан в ходе бюджетных корректировок.

«Почти 45 млрд рублей в 2019-2020 годах будет направлено на эти цели в республике. Из федерального бюджета за три года мы планируем поступление 34 млрд рублей трансфертов, 10,6 млрд составит софинансирование республики. Уже в этом году на нацпроекты в республике намерены потратить 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16,7 млрд рублей», — сказал Мухаметшин.

После совещания Председатель Госсовета РТ в беседе с журналистами отметил, что главная задача республики — принять участие во всех федеральных, государственных, федерально-целевых программах, реализуемых на территориях субъектов страны.

«Наша очередная встреча была посвящена анализу ситуации за пять месяцев. Был требовательный и ответственный разговор, который подстегнет депутатов Госдумы РФ и и председателей профильных комитетов Госсовета РТ, а также представителей министерств и ведомств по конкретной работе с федеральными структурами, чтобы серьезно поправить положение дел. Это программы для людей и во имя людей в разных сферах: образовании, спорте, культуре», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Стоит отметить, что встречи главы Госсовета РТ с татарстанской депутацией в Федеральном Собрании России стали уже традиционными. В республике работает 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. В состав рабочих групп также входят представители республиканских министерств и ведомств. Общее руководство и координацию деятельности рабочих групп по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова осуществляет Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

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