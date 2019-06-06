КАМАЗ в этом году пустит беспилотник на своей территории

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). ПАО «КАМАЗ» в этом году пустит беспилотный грузовик по территории завода в Набережных Челнах. Об этом гендиректор предприятия Сергей Когогин заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.

«Беспилотник мы скорее всего запустим внутри компании. Надо сразу сказать,что это риски для меня, потому что я буду разрешать движение беспилотного транспорта на своей территории. Я все-таки больше делаю крен в автоматизацию третьего уровня, это то, что касается нашего нового грузовика», — сказал он.

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» назвал «размытой» работу над созданием нормативной базы для движения беспилотников. «Я провел 16 заседаний рабочих групп (в рамках НТИ «Автонет»—прим. Т-и), участвовал в десятках правительственных совещаний. В конце концов время дорого. Я понял, что это бессмысленно», — сказал он.

Автомобили поколения К5 с элементами автономного движения оборудованы ADAS-системой (advanced driver assistance system).

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