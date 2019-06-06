Водителям напомнили о правилах ж/д переездов путем раздачи стикеров

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В ходе мероприятия железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД напомнили водителям о правилах безопасного пересечения переездов, провели профилактические беседы, а также раздали памятки и тематические стикеры на заднее стекло автомобиля.

На стикерах изображен поезд с предупреждающей надписью «Остановись до переезда!».

В 2018 году на Горьковской железной дороге водителями совершено 1501 нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 человек.

«Мы, как сотрудники ГЖД, проводим профилактическую работу с водителями транспортных средств, содержим железнодорожные пути в соответствии с требованиями инструкций. Два раза в год совместно с ГИБДД мы проводим обследование железнодорожных переездов, выявляем их недостатки и устраняем в кратчайшие сроки», — рассказал главный инженер Юдинской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры Виктор Уразов.

Он добавил, что на Горьковской железной дороге в 2019 году зафиксировано семь случаев ДТП на неохраняемых переездах.

«На сегодняшний день проблема пересечения железнодорожных переездов стала мировой, потому что во всем мире состояние с обеспечением безопасности движения поездов на железнодорожных переездах оставляет желать лучшего», — поделился замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Он отметил, что в этом году зафиксировано три случая ДТП по Казанскому территориальному управлению, из них два — по Республике Татарстан.

В Международный день безопасности на железнодорожных переездах в Казанском регионе ГЖД прошла акция «Остановись до переезда». Профилактические мероприятия на железнодорожных переездах провели сотрудники и волонтеры РЖД совместно с инспекторами ГИБДД.

Акция «Остановись до переезда!» приурочена к Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.

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