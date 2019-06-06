Минниханов подписал соглашение с главами АСИ и WorldSkills Russia о подготовке кадров в Татарстане

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве между Татарстаном, «Агентством стратегических инициатив» и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)». Документ предполагает создание стандарта подготовки рабочих кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Соглашение предусматривает согласованные действия и координацию усилий сторон по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Ожидается, что в рамках документа будет развиваться всестороннее сотрудничество и совместное участие в реализации комплекса мер, проектов, мероприятий, направленных на его реализацию», – отметили в пресс-службе.

Подписи под документом также поставили генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов.

В рамках Петербургского международного экономического форума Президент РТ также провел отдельные переговоры со Светланой Чупшевой, обсудив с ней ряд вопросов долгосрочного сотрудничества между Татарстаном и «Агентством стратегических инициатив».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.