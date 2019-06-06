Галимова: «В Татарстане в категории бедности не останется ни одной многодетной семьи».

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге в Кабмине РТ рассказала о дополнительных мерах поддержки многодетных семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

С января 2020 года будут введены три дополнительные формы поддержки многодетных семей. Так, семьи с тремя и более детьми будут освобождены от платы за детсад, а семьи с пятью и более детьми будут получать ежемесячное пособие. Кроме того, будет введен электронный сертификат на лекарства для детей из многодетных семей, напомнила Галимова.

«Таким образом, в республике в категории бедности не останется ни одной многодетной семьи», — отметила официальный представитель Казанского Кремля.

По ее словам, в общей сложности дополнительные меры поддержки потребуют из бюджета республики полмиллиарда рублей.

«Рустам Минниханов уделяет самое серьезное внимание вопросам поддержки института семьи, материнства и детства и регулярно ставит перед Правительством РТ задачи по проработке новых дополнительных мер поддержки этой категории. Только в прошлом году расходы на господдержку в этом направлении составили 77 млрд рублей консолидированного бюджета. Если взять весь объем нашего консолидированного бюджета, почти четверть расходов приходится на поддержку семей с детьми, материнства и детства», — заключила Галимова.

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