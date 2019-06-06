В 2019 году инвестиционная программа ПАО «КАМАЗ» составит 14 млрд рублей

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). ПАО «КАМАЗ» планирует к концу 2019 года завершить инвестпроекты на сумму 14 млрд рублей: модернизировать главный сборочный конвейер и завершить строительство прессово-рамного завода. В настоящий момент предприятие уже закончило строительные работы на заводе каркасов кабин. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в ходе Петербургского экономического форума-2019.

«Инвестпрограмма на 14 млрд рублей — такой непростой вопрос в условиях падения рынка. У нас завершение тех инвестпроектов, которые мы продолжаем, т.е. это кабины [завод каркасов кабин], там все уже сделано, вы знаете. Мы завод открыли. Но это только часть инвестиций. Еще значительная часть инвестиций в прессово-рамном заводе, там, где мы локализовали штамповку. Дальше у нас этап модернизации конвейера. Ведем монтаж финишной части по испытаниям автомобилей и готовим сборочный конвейер кабин. Самое основное, с чем связана капиталоемкость инвестиций на конвейер, — это устройство цифровой системы управления», — рассказал Когогин.

Руководитель предприятия подчеркнул, что модернизацию основного главного сборочного конвейра КАМАЗ проводит без остановки производства — работы проводятся в выходные и праздничные дни.

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