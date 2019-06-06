На КАМАЗе соберут более тысячи автобусов для московской транспортной сети

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» в июне приступило к исполнению второго контракта, заключенного с Москвой. В рамках его реализации планируется изготовить порядка 1200 автобусов и около 160 — 200 электробусов. Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.

«Я очень благодарен тому, что у нас эти программы состоялись по той причине, что у нас автобусное производство третьестепенного бизнеса вышло на нормальный уровень. Это достаточно серьезные объемы», — отметил спикер. Он также выразил надежу на то, что благодаря контракту завод в Нефтекамске в 2019 году даст около 20 млрд рублей прибыли.

По словам Когогина, рынок пассажирских автобусов НЕФАЗ вырос на 16% в сравнении с прошлым годом. Так, среди автобусов большого класса их доля составляет 32%.

«Мы сегодня вышли на темп — шесть автобусов в сутки, плюс один электробус. Электробус по трудоемкости — это три автобуса. Москва — это порядка 40% наших объемов», — заключил спикер.

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