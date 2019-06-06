Фельдшеров «скорой» Казани наградил прокурор Татарстана за спасение раненного ножом мужчины

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков вручил благодарственные письма фельдшерам скорой помощи Казани Айгуль Мифтаховой и Диане Павловой за спасение потерпевшего с ножевыми ранениями.

26 января в Казани во время застолья между нетрезвыми соседями завязался конфликт. Один мужчина попытался зарезать другого ножом, нанеся удары в спину и шею соседа.

У пострадавшего были задеты язычные и лицевые вены и легкое. По словам медиков, мужчина мог скончаться от обильного кровотечения.

«Благодарим вас за вашу работу, за вашу профессию. При изучении материалов дела меня действительно поразил профессионализм сотрудников скорой помощи. На видео видно, как у мужчины хлещет кровь, как он сопротивляется и не дается врачам. Но несмотря на все условия женщины хладнокровно и профессионально сделали свою работу. Многие скажут, что это обычная работа, но эта работа заслуживает того, чтобы ее отмечали. Если бы не своевременное прибытии бригады, правильное оказание помощи, нам бы пришлось рассматривать дело об убийстве. Благодаря скорой помощи, удалось сохранить человеческую жизнь», – отметил Ильдус Нафиков.





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