Татар-информ

6 июня 2019, 12:12

Экономика и финансы

«Должно быть очень интересное предложение, чтобы мы согласились»: КАМАЗ не будет продавать аэропорт

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Экономика и финансы

«Должно быть очень интересное предложение, чтобы мы согласились»: КАМАЗ не будет продавать аэропорт

Фото: архив

Основные игроки российского рынка выступают с предложениями купить «Бегишево», но автогигант не ставит вопрос о продаже актива.

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). ПАО «КАМАЗ» не рассматривает вопрос о продаже аэропорта «Бегишево», несмотря на существующие предложения от инвесторов. Об этом журналистам на полях Петербургского международного экономического форума рассказал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

«Мы вопрос продажи актива не ставим. Должно быть очень интересное предложение, чтобы мы согласились», — сказал он. Предложения исходят от «основных игроков российского рынка», но Когогин не стал называть потенциальных покупателей воздушной гавани.

Аэропорт генерирует значительную прибыль. Если в 2014-2015 годах речь шла о 30 — 40 млн рублей, то по итогам прошлого года показатель вырос до 240 млн рублей, подчеркнул Когогин.

Сейчас в «Бегишево» идет строительство второго терминала, ведется монтаж фундамента.

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