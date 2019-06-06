«Не ожидали ажиотажа»: Мухтасибат Автограда сделал выводы из видео с давкой за плов на Ураза-байрам

(Набережные Челны, 6 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мухасибат Набережных Челнов прокомментировал видео с давкой за плов, которая произошла во время празднования Ураза-байрама.

Накануне в социальных сетях стало распространяться видео, на котором запечатлен момент раздачи плова во время празднования Ураза-байрам в парке Победы. Пришедшие в парк устроили давку, которую пользователи соцсетей осудили и призвали челнинцев хотя бы на религиозных праздниках вести себя прилично.

Мухтасибат Набережных Челнов также сделал выводы из скандального видео. «Ураза-байрам в парке Победы проводился впервые, и мы не ожидали повышенного интереса к нему со стороны жителей города, — заявили в мухтасибате. — Исходя из добрых побуждений, меценаты приготовили две тысячи порций плова. К сожалению, их хватило не всем желающим».

Представитель религиозного сообщества также отметил, что, возможно, организаторы ошиблись, выбрав неудачное место раздачи плова.

«Мы учтем этот негативный опыт и в дальнейшем постараемся не допускать организаторских промахов. Остается надеется, что большинство участников остались довольными праздником», — отметили в мухтасибате.

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