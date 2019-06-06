Песошин: Кандидатуру нового главы Альметьевского района назовут на следующей сессии райсовета

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Смена главы – судьбоносное событие для любого района, подбор кандидатуры нового руководителя требует времени и определенных регламентных процедур. Об этом сегодня сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на сессии Альметьевского района.

«Волнующий всех вопрос – кто в дальнейшем возглавит район? Как вы понимаете, это очень ответственный вопрос, его решение требует реализации определенных регламентных процедур и времени. Поэтому в сегодняшнем заседании вопрос о руководителе района еще не рассматривается. Соответствующая кандидатура будет внесена на ваше решение к следующему заседанию», – сказал Песошин. По его словам, реализация повседневных задач и вопросов жизнедеятельности района пока полностью ложится на исполнительный комитет района во главе с Маратом Гирфановым.

Депутаты Альметьевского района сегодня досрочно прекратили полномочия руководителя района Айрата Хайруллина, назначенного министром информатизации и связи РТ. В своем выступлении Премьер-министр РТ отметил, что прежний глава руководил районом более 4 лет. За это время в Альметьевском районе было построено более 570 тыс. квадратных метров жилья, введен современный спортивный комплекс с крытым бассейном и универсальным залом «Мирас». Знаковым событием стало открытие в районе детского технопарка «Кванториум», благодаря которому дети получили возможность осваивать навыки по таким направлениям, как нейротехнологии, программирование, робототехника. «Результатом работы по развитию городской среды стало присуждение городу Альметьевску в 2018 году диплома Правительства РФ II степени по итогам Всероссийского конкурса на звание “Самое благоустроенное городское поселение России”», – подчеркнул Песошин.

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