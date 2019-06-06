В Казани проходит празднование Дня русского языка и 220-летия со дня рождения А.С.Пушкина

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 6 июня, в Казани состоится тематическая программа, посвященная 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина и Дню русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Так, в Национальном музее РТ посетителям будет представлена тематическая программа, включающая выставку книг А. С. Пушкина, находящихся в фонде музея.

В 12.00 в Республиканской детской библиотеке пройдет литературное путешествие «Что за прелесть эти сказки!». В рамках мероприятия дети получат возможность узнать интересные факты из жизни писателя, историю написания его сказок, а также услышат поэтические строки из них. Кроме того, юным участникам предстоит подумать и понять, чему могут научить их сказки Пушкина. Ребят ждут многочисленные литературные игры и викторины.

В художественной мастерской «Мы рисуем сказку» в 13.00 можно будет нарисовать любимых персонажей из произведений А. С. Пушкина. Лучшие рисунки будут награждены призами.

Ключевым моментом празднования станет квест-игра «В гостях у поэта...», в которой участники смогут проверить свои знания произведений и биографии Пушкина. Только с их помощью ребята смогут раскрыть тайну и дойти до конца игры.

Также в этот день откроется выставка «В сердцах навеки Пушкин и Тукай...», приуроченная к празднованию Дню родного языка и 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина. В ее тематике отражена тесная связь двух великих поэтов, так как оба они являлись основоположниками национальной литературы, а их произведения отражали национальный дух русского и татарского народов. Кроме того, Г. Тукай делал прекрасные переводы произведений Пушкина на татарский язык.

В рамках выставки посетители смогут ознакомиться с переводами произведений А. С. Пушкина с 1900 до 1999 года из коллекции Нацинального музея РТ. Среди самых ранних книг примечателен вольный перевод на татарский язык сказки А. С. Пушкина «Сказка о Золотом петушке» (1908). Кроме него будет представлено большое количество переводов и других известных поэтов, филологов, журналистов, работавших в этом направлении. Также на мероприятии можно увидеть памятники книжной культуры, посвященные литературному творчеству писателя, произведения изобразительного искусства и редкие предметы эпохи.

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