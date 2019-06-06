Гость из Аргентины побывал в Тетюшах на маршруте «В маленький город с широкой душой»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 5 июня около ста туристов очередного круизного теплохода «Валерий Чкалов», среди которых был и гость из Аргентины, побывали на излюбленном театрализованном интерактивном экскурсионном маршруте «В маленький город с широкой душой», сообщает пресс-служба Тетюшского муниципального района.



Маршрут пользуется большой популярностью среди туристов. И на этот раз экскурсионная программа и прием тетюшан получили высшую оценку гостей.



«Спасибо тетюшанам за доброту и горячий прием! От теплохода "Валерий Чкалов" 05.06.2019», «Восхищены городом, сохранением истории, бережным отношением к памяти… Спасибо за теплый прием! Очень ощутима любовь тетюшан к своей земле. Санкт-Петербург. 05.06.2019», «05.06.2019. Молодцы!!! г.Тольятти», – написали туристы из разных городов.





Ранее ИА «Татар-инофрм» сообщало, что американец из штата Техас купил дом в Камско-Устьинском районе, влюбившись в красоту местной природы.

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