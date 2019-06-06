Экс-министр связи РФ о Шайхутдинове и Хайруллине: Минниханов дает им проявить себя в новом качестве

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов дал экс-главе Минсвязи РТ Роману Шайхутдинову и экс-мэру Альметьевска Айрату Хайруллину возможность проявить себя в новом качестве. Так кадровые перестановки в ведомстве прокомментировал бизнесмен, бывший министр связи России Николай Никифоров.

«Вы знаете, я рад и за Шайхутдинова, и за Хайруллина. Мне посчастливилось и с тем и с другим работать. И нас связывают годы совместной работы,—поделился он с ИА «Татар-информ». — Мы даже с ними общались по телефону вчера. Я им сказал, что для каждого из них это новая возможность. Но как они ей воспользуются, зависит только от них».

«Я считаю, что это прекрасная возможность. Они счастливые люди, потому что такой интересный участок работы впереди», — подчеркнул Никифоров.

Роман Шайхутдинов назначен заместителем Премьер-министра Татарстана. Кандидатура бывшего министра информатизации и связи РТ была поддержана единогласно на 48-м заседании Госсовета РТ.

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