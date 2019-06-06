(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). В России ЮИД является одним из самых массовых детских движений. Об этом на межведомственном совещании по вопросам повышения эффективности мер по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и развитию сети отрядов юных инспекторов движения в субъектах Российской Федерации, прошедшем в рамках Всероссийского конкурса ЮИД «Безопасное колесо» в Казани, рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России Владимир Кузин.

«Несмотря на все произошедшие в стране перемены, движение ЮИД сохранилось не только в России, но и во многих странах ближнего зарубежья», – подчеркнул Владимир Кузин.

Кузин также отметил, что за последние 10 лет в стране почти на 30 % возросло количество детей, вовлеченных в отряды ЮИД. Сейчас в отрядах ЮИД принимают участие более 370 тыс. школьников со всех уголков России.

На совещании также обсудили особенности применения цифровых технологий в профилактики ДДТТ, инновационные методы формирования у детей культуры поведения на дорогах и показали «дорожную карту» развития движения ЮИД.



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