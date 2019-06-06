Автоград примет соревнования по картингу на Кубок «КАМАЗ-мастер»

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Набережные Челны примут турнир по картингу на Кубок «КАМАЗ-мастер», который является четвертым этапом чемпионата и первенства РТ. Об этом сообщается на официальном портале Министерства спорта Республики Татарстан.

В соревнованиях, которые пройдут 8 и 9 июня на картодроме «КАМАЗ-карт», примут участие около 100 пилотов из 15 городов России.

Спортсмены в различных возрастных категориях выступят в классах «KZ2», «Ротакс Макс», «Ротакс Макс-Юниор», «Мини», «Супер-Мини» и «Микро».

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