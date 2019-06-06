Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Татарстане, в котором погибли два человека

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Непотушенная сигарета стала причиной пожара в Татарстане, в котором погибли 44-летняя женщина и 25-летний молодой человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме на улице Озерная в селе Большие Кабаны пришло накануне в 22.03 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Через пять минут у объятого огнем здания были первые пожарные расчеты. На месте было установлено, что огонь охватил весь дом и надворные постройки (несколько сараев). Пожарных встретили соседи, которые сообщили, что в доме могут находиться люди.

Около 40 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Во время разбора сгоревших конструкций в зале у дивана было обнаружено обгоревшее тело 25-летнего мужчины. Через полчаса, во время разборки и проливки дома, у входной двери пожарные обнаружили еще одну страшную находку – тело 44-летней хозяйки дома.

Общая площадь пожара составила 211 кв. метров. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении.



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