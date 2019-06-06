Сражение джедаев и Железного человека увидят зрители на Фестивале идей и технологий Rukami

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). 15 и 16 июня на Казанской ярмарке состоится Фестиваль идей и технологий Rukami, посвященный популяризации научно-технического творчества, сообщает пресс-служба Университета талантов.



На фестивале запланировано выступление Железного человека, который продемонстрирует не только возможности своего костюма, но и подарит гостям фестиваля возможность овладеть силой первого супергероя комиксов Marvel: достаточно надеть на себя сбрую с небольшим реактором и специальную перчатку, нажать на курок, и появится пламенная вспышка.



Для посетителей проведут космические мастер-классы – у всех желающих будет возможность приблизиться к мечте и построить собственные ракеты, шаттлы, ракетопланы и даже попробовать провести их запуск в коротком конкурсе.



На мастер-классе «Сражение джедаев» посетители фестиваля превратятся в супергероев: все любители «Звездных войн» смогут изготовить световой меч.



Для гостей площадки «Робототехника» будет организован целый ряд мастер-классов, на которых участник сам создаст роботизированные системы и механизмы. Это могут быть дистанционно управляемые роботы с использованием различных датчиков и сенсоров или роботы-сортировщики и роботы, движущиеся по сложным траекториям. Также участники смогут своими руками создать детектор лжи, устройства в области био- и нейросигналов человека и научиться управлять механизмами с помощью силы мысли.



На память о фестивале каждый участник сможет забрать сувенир, сделанный своими руками. Для гостей будет функционировать зона 3D-принтеров, где участники познакомятся с 3D-моделированием и изготовят свои модели. Кроме того, в этой зоне будут проходить мастер-классы по программированию (G-кодирование) станков с числовым программным управлением и применению лазерного, фрезерного, токарного станков.

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