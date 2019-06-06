Татар-информ

6 июня 2019, 10:35

Происшествия

Мошенники обманули пожилую жительницу Казани на 217 тыс. рублей, пообещав компенсацию за БАДы

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Происшествия

Мошенники обманули пожилую жительницу Казани на 217 тыс. рублей, пообещав компенсацию за БАДы

Аферисты заверили 73-летнюю женщину, что ей положены выплаты за некачественные БАДы, но для этого ей необходимо оплатить комиссию.

(Казань, 6 июня, «Татар-информ»). Мошенники обманули 73-летнюю жительницу Казани на 217 тыс. рублей, пообещав компенсацию за ранее приобретенные БАДы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«5 июня в отдел полиции "Зареченский" УМВД России по Казани с заявлением по факту мошенничества обратилась 73-летняя местная жительница. Полицейские установили, что в период с 20 по 28 мая ей звонили неизвестные и сообщили, что за некачественно оказанные услуги компании, в которой она ранее делала заказ БАДов, ей полагаются компенсационные выплаты», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Для получения компенсации пенсионерке нужно было оплатить комиссию. Женщина перечислила аферистам 217 тыс. рублей, после чего они перестали выходить на связь, а деньги пенсионерка не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
 

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