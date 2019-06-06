В Казани оглашают приговор главе финансовой пирамиды, обманувшему вкладчиков на 430 млн рублей

(Казань, 6 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани начали оглашать приговор по делу крупной финансовой пирамиды «Сберегательный союз». На скамье подсудимых оказался 38-летний житель Казани и организатор пирамиды Антон Кирилюк.

Дело в суде рассматривалось почти два года. Чтение приговора займет несколько дней.

Как удалось выяснить сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, в 2011 году Антон Кирилюк создал финансовую организацию «Сберегательный союз» для привлечения денежных средств.

Под видом вкладов в различные коммерческие проекты, которые якобы гарантировали высокую прибыль, он похитил почти 430 миллионов рублей. На деньги вкладчиков, в том числе, Кирилюк купил дорогостоящую недвижимость в Казани.

За время существования КПК «Сберсоюз» своих денег лишились почти полторы тысячи жителей Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Мордовии.

Свою вину Кирилюк признал. Более того, в сентябре 2015 года он пришел с повинной в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особом крупном размере».

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