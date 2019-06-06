Фарид Мухаметшин: На проведение мирового чемпионата WorldSkills Казани выделено почти 15 млрд рублей

(Казань, 6 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Почти 15 млрд рублей выделено Казани на подготовку и проведение мирового чемпионата WorldSkills-2019. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранными от Татарстана.

«Серьезная финансовая поддержка оказана Татарстану со стороны федерального центра. Выделено 9,5 млрд рублей в 2018 году и 5,2 млрд рублей в 2019 году. Мы намерены обратиться в федеральное Правительство, чтобы получить деньги и завершить остатки работ», –сказал Фарид Мухаметшин.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» пройдёт в Казани 22-27 августа. Он соберет молодых профессионалов из более 60 стран мира, соревнующихся в 56 компетенциях. Ожидаются 1500 участников, 1500 экспертов и около 1000 представителей СМИ. Проживать конкурсанты мирового чемпионата WorldSkills будут в деревне Универсиады. Всего для гостей чемпионата предусмотрено 89 средств размещения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.