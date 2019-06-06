Никифоров на ПМЭФ ищет деловые контакты для проекта в Иннополисе

(Санкт-Петербург, 6 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). На площадке Петербургского международного экономического форума экс-министр связи России Николай Никифоров ищет деловые контакты для проекта в Иннополисе. Об этом он рассказал ИА «Татар-информ».

«Это технологические разработки в области так называемых сквозных цифровых технологий. Мы в это инвестируем, разработки осуществляем. Уверены, что они будут полезны и в России, и в во всем мире», — сказал Никифоров, не вдаваясь в детали проекта.

В основном разработчики проекта — выпускники Университета Иннополис. «Там сейчас около 30 человек есть. Еще в Москве, там больше юристы, экономисты», — добавил бизнесмен.

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